Calacuccia : vide-grenier au profit du couvent du Niolu

Cette année, le secteur inter-paroissial du Niolu, organise un vide-grenier au profit du couvent Saint-François du Niolu qui aura lieu dimanche 30 août 2020 sur la place de l’église de Calacuccia de 10 h à 17h.

Cette manifestation conviviale et sympathique permettra, grâce aux fonds collectés, de d’entretenir cette bâtisse historique vieille de plusieurs siècles et si chère au cœur de Niulinchi.

Le public sera accueilli selon les règles sanitaires en vigueur. Port du masque et lavage des mains au gel hydroalcoolique.

Pour tout contact :

Mme Béate KIEHN 06.14.62.06.74 / beate.kiehn@wanadoo.fr

M. Frédéric CECCARELLI 06.15.86.07.55 / ceccarelli.frederic@gmail.fr