Brando : une navette gratuite relie tous les hameaux de la commune

Une navette gratuite fonctionne depuis ce lundi 15 juin sur la commune de Brando. Elle est opérationnelle du lundi au samedi et dessert les hameaux de la commune.

Les nouveautés pour cette année sont des passages plus fréquents afin de favoriser la mobilité dans la commune ainsi que des horaires permettant de rejoindre la navette d’Erbalunga en direction de Bastia.

Les renseignements liés à cette navette sont disponibles au 04 95 33 20 84.

De part le contexte actuel lié au Covid 19, le transport s’effectuera tout en respectant les gestes barrière avec le port du masque obligatoire.

Plus d'informations sur la page Facebook - mairie de Brando compte officiel ainsi que sur la page Instagram mairie-de-brando