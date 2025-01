Le Boxing Club de Porto-Vecchio organise ce samedi dans la grande salle du COSEC, les championnats de Corse de K1. Près de 150 compétiteurs des poussins aux seniors seront présents dans les différentes catégories d'âge et de poids.

Ce sont les plus jeunes qui ouvriront ces championnats régionaux dès 9 heures dans le cadre des combats "lights". A 13h30 débuteront les combats "plein contact" pour les plus grands à partir de 15 ans et jusqu'à 40 ans. A noter que ces championnats de Corse sont qualificatifs pour les prochains championnats de France qui auront lieu les 1er et 2 mars dans la Seine-Saint-Denis plus précisément à Gagny.