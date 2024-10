Le stage qui a pour but d’apprendre les bases de différentes danses grecques sera dirigé par le chorégraphe Jean-Alex Benetto qui viendra directement de Marseille pour l'occasion. JA Benetto est originaire d'une famille d'émigrants grecs du Dodécanèse (Patmos, Kalymnos & Asie-Mineure : Alikarnassos) venus s'installer dans les années 30 en Camargue comme saliniers dans une diaspora où la tradition grecque avait son importance et où les fêtes traditionnelles et populaires rythmaient chaque évènement de la vie. Depuis 1999 il donne des cours de danses grecques en Provence mais aussi lors de week-end dans de nombreuses villes françaises.Le stage* est composé de 8 heures d'enseignement réparties sur 2 jours (le samedi de 13h30 à 18h30 et le dimanche de 10h à 13h). Il s’adresse aux débutants et déjà initiés à la danse grecque à travers :- Travail des rythmes de base- Ecoute et compréhension de la musique (reconnaître les régions d'origine, les danses, les temps de démarrage...)- Apprentissage de la conduite d'un cercle,- Informations sur les danses et leur place dans la vie sociale.Le samedi après-midi, un « tea time » à la grecque est prévu pour les stagiaires.*Inscriptions ICI