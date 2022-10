Biguglia : journée de l’âne à Casatorra

Ce dimanche 2 octobre sur l’hippodrome de Casatorra à Biguglia se tiendra la Journée de l’âne organisée par le Conseil du Cheval corse (entrée gratuite).

Au programme à partir de 10h et jusqu’à 17h :

Défilés et spectacles équestres, foire et vente d’équidés, identifications des ânes, concours modèles et allures, courses de poney, promenades à poneys et à dos d’ânes, animation western, démonstration de coutellerie, buvette et restauration sur place…