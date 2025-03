Le vendredi 14 mars 2025 à 18h, l’église San Tumasgiu accueillera le concert « À l’intimu », offert par la municipalité.



Michè Dominici, batteur reconnu et musicien aux multiples facettes, dévoilera son univers en compagnie du pianiste Martial Paoli et du trio à cordes Elixir (Celia Picciocchi, Isabelle Giannelli et Anne Lise Herrera). Auteur, compositeur et interprète, il puise son inspiration dans des récits personnels et une conscience aiguë du monde, offrant un répertoire à la fois intime et engagé.



Depuis ses débuts dans la maison familiale d’Orezza en 2020, l’artiste bastiais enchaîne les projets et met son art au service des autres, reversant régulièrement les bénéfices de ses ventes à des enfants défavorisés.



Ce concert promet une immersion sensible et authentique, portée par des arrangements délicats et une écriture ciselée.



Église San Tumasgiu – Vendredi 14 mars – 18h

Entrée libre