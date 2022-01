Bastia : une journée franco-allemande avec Una Volta et Emma Lab

A l’occasion de la Journée franco-allemande organisée ce samedi 22 janvier par le Ministère de l’Education Nationale, le Centre Culturel Una Volta et l’association Emma Laboratoire Culturel recevront de 14h à 18h30 l’auteur de bande dessinée berlinois Sebastian Lörscher.







Pour le gouvernement, cette journée se veut un levier pour une meilleure connaissance du pays partenaire. L'accent y est mis sur les atouts que procurent le plurilinguisme et la maîtrise de la langue du partenaire, qu'il s'agisse de l'ouverture culturelle ou des opportunités économiques offertes en Europe et dans le monde.

« A Bastia, cet événement s’inscrit dans le projet « la BD allemande s’invite en Corse » financé par le Fonds citoyen franco-allemand » explique Juana Macari, la directrice de Una Volta. « Lancé en avril 2020, le Fonds citoyen franco-allemand est issu du traité d’Aix-la-Chapelle signé en 2019. Il conseille, met en réseau et finance les projets qui mettent en lumière l’amitié franco-allemande et l’Europe. Dans ce cadre vont être conduits au cours du 1er semestre 2022, des ateliers de création en milieu scolaire et auprès de publics adultes, des expositions, des rencontres et des visites commentées à Bastia et en Balagne ».

Invité donc de cette journée bastiaise Sebastian Lörsher. « Auteur de plusieurs reportages illustrés inspirés de ses voyages, il présentera des dessins originaux issus de ses différents périples en Europe, en Inde, à Haïti ou encore au Nigéria » souligne de son côté Elsa Comelli, responsable d’Emma Laboratoire Culturel.

L’association Emma Laboratoire culturel est une association à vocation culturelle installée en Balagne depuis 2011. En 10 ans cette association a organisé de nombreux évènements culturels et artistiques en Balagne, seule ou aussi en collaboration avec les autres acteurs culturels du territoires tels L’Aria, Voce, Ventu di Mare, ANT, Et Pourtant ça tourne …. A son actif aussi concerts et soirées pluridisciplinaires, animations autour des arts du cirque, projections de films, rencontres-débats…

Pour en revenir à l’invité de ce samedi 22 janvier, s’il est né à Paris en 1985, Sebastian Lörscher a grandi à Munich et a étudié la communication visuelle à l’École Supérieure de Würzburg ainsi qu’aux Beaux-Arts de Berlin. Quand il ne parcourt pas de lointains pays avec son carnet de croquis, il vit et travaille comme illustrateur et auteur à Berlin. Courts récits, bandes dessinées, reportages illustrés ont été édités en Allemagne. En France, Making Friends in Bangalore est paru en 2015 aux éditions Cambourakis. « Sur une proposition d’Una Volta et d’Emma Laboratoire Culturel, il conduira en cette année 2022 un projet de création BD en langue allemande avec une classe du lycée Giocante » précise E. Comelli.

Au programme de cette journée également un atelier avec les usagers de La Fabrique citoyenne de l'Isula et une seconde visite-commentée/rencontre à 17h30. A noter qu’en partenariat avec la librairie Alma, des ouvrages de l’auteur seront disponibles à la vente sur place à Una Volta.