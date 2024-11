Bastia : un tournoi d’échecs au profit du Téléthon

Ce samedi 30 novembre 2024, la Casa di I Scacchi de Bastia accueillera un tournoi de blitz organisé par le Corsica Chess Club en partenariat avec l’AFM Téléthon de Haute-Corse. Ouvert à tous, cet événement alliera passion des échecs et solidarité, avec pour objectif de récolter des fonds pour la recherche et l’accompagnement des personnes atteintes de maladies neuromusculaires.Les inscriptions seront ouvertes sur place jusqu’à 14h, avant le lancement de la première ronde à 14h15. Les participants, jeunes et adultes, s’affronteront lors de sept rondes de cinq minutes, avec des récompenses prévues pour les meilleurs joueurs de chaque catégorie.Frais d’inscription : 10 € pour les adultes, 5 € pour les jeunes, entièrement reversés au Téléthon. Plus qu’une compétition, c’est un rendez-vous pour soutenir une cause essentielle. Contact : 04 95 31 59 15 / corsicachessclub@gmail.com