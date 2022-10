Bastia : l'opération Colis de Noël 2022 est lancée

Chaque année, la Ville de Bastia et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) distribuent des colis de Noël aux Bastiaises et Bastiais bénéficiant des revenus les plus modestes. La période des fêtes est celle où les risques de rupture sociale et d’isolement sont particulièrement accrus. La majorité des personnes qui bénéficient de ces colis sont âgées et malheureusement touchées par ces problématiques. Il est donc essentiel de maintenir un lien social avec de telles opérations qui s’inscrivent dans le cadre des manifestations « Natale per Tutti ».

L’opération a d’ores et déjà débuté et il est possible de déposer sa demande jusqu’à la date limite du mercredi 30 novembre 2022 dans les lieux suivants :

• Au CCAS Ancien Hôtel de ville (2ème étage) – Place du Marché – Tous les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 16h

• Au CCAS Maison des Services Publics (1er étage) – Lupinu – Tous les lundis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 16h

Voici la liste des documents à présenter pour toute demande :

• Photocopie d’une pièce d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité

• Photocopie d’une facture EDF ou facture d’eau ou quittance de loyer de moins de 3 mois

• Photocopie de l’avis de non-imposition 2022 (toutes les pages) portant sur les revenus de 2021 avec un impôt sur les revenus soumis au barème inférieur ou égal à 100 €

• Photocopie d’un justificatif de paiement mensuel, uniquement pour les personnes justifiant de minima sociaux au titre du handicap (Pension Invalidité, AAH) La présentation d’une photocopie de ces documents est obligatoire, tout dossier incomplet ne

pourra être accepté.