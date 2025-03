Bastia : de nouvelles bornes de tri enterrées mises en service

Sept nouveaux conteneurs multi-flux ont été installés cours Pierangeli dans le cadre du plan de modernisation de la collecte des déchets mené par la Communauté d’Agglomération de Bastia.

Depuis 2023, la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) poursuit le déploiement de bornes de tri enterrées à travers la ville, un projet estimé à 1,4 million d’euros sur la période 2023-2027. Après les installations réalisées sur la Place du Marché, la Citadelle et le Vieux-Port, c’est désormais le cours Pierangeli, devant le lycée Jean Nicoli, qui est équipé de sept nouvelles bornes multi-flux. Ces nouvelles infrastructures, dédiées aux emballages, au verre, au papier et aux ordures ménagères, ont pour objectif de réduire l’impact visuel des déchets tout en facilitant le tri pour les habitants. Pour le carton et les biodéchets, deux bornes aériennes ont également été installées à proximité.



La CAB insiste sur l’importance du respect des consignes de tri et rappelle que ces équipements nécessitent l’implication des riverains pour être pleinement efficaces. "Nous appelons l’ensemble des habitants à utiliser ces bornes de manière responsable et à respecter le travail des équipes de collecte et de nettoyage."



Le plan de modernisation prévoit l’installation progressive d’autres bornes enterrées dans différents secteurs de Bastia, afin d’améliorer la gestion des déchets en centre-ville. Reste à voir si ces nouveaux équipements permettront réellement d’inciter au tri et de limiter les dépôts sauvages, encore fréquents dans certains quartiers.