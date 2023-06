Bastia : Une version estivale du « Cinéma italien »

« L’ultima notte di amore » (Dernière nuit à Milan) d’Andrea di Stefano, avec Pierfrancesco Favino« Franco Amore porte bien son nom. Il dit de lui-même que, durant toute sa vie, il a toujours essayé d’être un honnête homme, un policier qui, en 35 ans d’une honorable carrière, n’a jamais tiré sur personne. Ce sont en effet les mots qu’il écrit pour le discours qu’il tiendra au lendemain de sa dernière nuit de service. Mais cette dernière nuit sera plus longue et plus éprouvante qu’il ne l’imagine et mettra en danger tout ce qui compte à ses yeux : son travail au service de l’Etat, son amour pour sa femme Viviana, son amitié avec son collègue Dino, jusqu’à sa propre vie. Et c’est durant cette même nuit, dans les rues d’un Milan qui ne semble jamais voir le jour, que tout va s’enchaîner à un rythme effréné »« Ennio » de Giuseppe Tornatore avec le Ciné-clubUn grand documentaire consacré un l’un des plus illustres compositeurs de musiques de films Ennio Moricone« Il Boemo » de Petr Vaclav. avec Vojtěch Dyk, Barbara Ronchi.1764. Dans une Venise libertine, le musicien et compositeur Josef Myslivecek, surnommé « Il Boemo », ne parvient pas à percer malgré son talent. Sa liaison avec une femme de la cour lui permet d’accéder à son rêve et de composer un opéra. Dès lors sa renommée grandit, mais jusqu’où ira-t-il ? La vie, l’oeuvre et les frasques d’un compositeur de génie oublié que le jeune Mozart admirait.« Una Relazione » de Stefano Sardo avec Guido Caprino et Elena RadonicichTommaso et Alice sont en couple depuis quinze ans sans enfant, lui musicien, elle comédienne, sans succès. Ils vivent à Rome, où ils ont acheté une maison grâce à une hypothèque qui fut le seule véritable engagement de leur histoire. Lorsqu'ils sont invités à dîner pour une annonce, les amis pensent que c'est un mariage. Et à la place, Tommaso et Alice communiquent qu'ils ont décidé de rompre : mais ils veulent le faire progressivement, sans conflits, en restant amis.Ce film sera présenté en partenariat avec le Festival Les Nuits Meds.La scénariste Valentina Gaia sera présente à Bastia à cette occasion.« Il sol dell'avvenire » (Vers un avenir radieux) de Nanni Moretti avec Margherita Buy et Silvio OrlandoCe film a été présenté en Compétition au Festival de Cannes 2023.Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui ! Toujours sur la corde raide, Giovanni va devoir repenser sa manière de faire s’il veut mener tout son petit monde vers un avenir radieux.*Voir les horaires ici