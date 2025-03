Bastia : Un café « IA » sur la création artistique en Corse

Vendredi 14 mars à 18h, le Hub Corsica et l’IRIPS (Institut Régional d’Insertion Professionnelle et Sociale) organisent un café IA intitulé :

« IA è creazione, cultura corsa è d'altrò - L'IA et la création artistique, un enjeu culturel entre tradition et innovation en Corse et ailleurs ».

Ce café IA se déroulera au coworking La Chapelle, ancien couvent des Capanelles, 6 route de Ville, à Bastia. Il sera coanimé par Matteo Vande Looij, Julia Ercoli et Patrick Torre.

Attention places limitées