Le festival Porto Latino nouvelle version, qui se tiendra non plus à Saint Florent mais à Bastia, début août 2024, vient de dévoiler un premier nom de sa programmation. Il s'agit de Louise Attaque, cette formation rock formée dans les années 90 qui a fait danser des générations avec J't'emmène au vent, Ton invitation ou encore Léa. Autant de titres cultes que le groupe va reprendre en même temps que la route en 2024, après sa grande tournée de l'an dernier. Gaëtan Roussel et sa bande seront, mardi 6 août à la Citadelle de Bastia. La billeterie est déjà en ligne en suivant ce lien : https://portolatino.fr/