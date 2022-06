Bastia : Musanostra rouvre ses « Apéritifs littéraires »

L’association Musanostra organise ce mercredi 8 juin à partir de18h15 un apéritif littéraire ouvert à tous. Musanostra prend ses quartiers d’été à notre plus grand bonheur. Ainsi ce mercredi sur la jolie petite place Vattelapesca elle y organise un événement convivial et de qualité : une rencontre littéraire où le livre sera à l’honneur. Cet apéritif littéraire se passera à l’incontournable café des artistes, le Ci Simu, accompagné par la toute proche Pizzeria Café des anciens, deux établissements partenaires* de l’association chère à Marie-France Bereni Canazzi.

Lors de ce moment culturel, ouvert à tous, l’occasion pour tout un chacun de découvrir ou de faire découvrir un coup de cœur littéraire mais aussi une déception. Les modérateurs de Musanostra présenteront les dernières publications et distribueront la parole à qui la voudra. Des livres à feuilleter sous les arbres, des paroles à boire près de la fontaine, des vers à siroter entre amis.



* Possibilité de diner sur place après l'apéro !