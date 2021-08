Bastia : Michel Luccioni dédicace à la librairie Papi

Reporter-photographe, Michel Luccioni ne sait pas ce que le mot retraite veut dire. Celui qui a couvert pendant des années l'actualité tropézienne des plus belles années a publié « Plus près des étoiles », un recueil de 45 clichés de stars qu’il a côtoyées durant sa carrière. Notre ami qui à son actif la couverture de maints événements du Sud-est et de Corse et qui collabore, toujours, à plusieurs titres, dont CNI, sera en dédicace ce mercredi 4 août de 15 heures à 18 heures à la librairie Papi à Bastia.