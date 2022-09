Bastia : Le Musica Day revient le samedi 1er octobre à Alb'Oru

Après une première édition réussie et populaire en 2019, Musica Day revient le samedi 1er octobre à partir de 10h au Centre Culturel Alb’Oru.



U PRUGRAMMA

Bourse aux instruments

Vendez et achetez des instruments – jusqu’à 12h



Foire aux vinyles

Dénichez des perles rares

Ateliers musique

Découvrez tous les ateliers de l’Alb’Oru dédiés à la musique pour les grands et les petits.



Rencontre avec les écoles et associations de musique bastiaises, pour découvrir leur univers et faire votre inscription ou celle de votre enfant.



DJ Set toute la journée



Projection À 16H



À l’occasion des 40 ans du festival Arte Mare - La Musique fait son cinéma

BLUES BROTHERSde John Landis Jake Blues, qui vient de sortir de prison, remonte son ancien groupe pour sauver le foyer catholique dans lequel lui et son frère Elwood ont été élevés. Durée : 2h30 - Gratuit