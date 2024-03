Bastia : « Hypersensible, je me choisis ! », une conférence de Luc Berthoud

Pour la 1ère fois en Corse, à l’invitation de l’association « Les petites lucioles », Luc Berthoud témoignera de ce qui lui permet de vivre une vie riche, heureuse et sereine. Une conférence qui aura lieu ce mardi 26 mars de 20h à 22h à la salle polyvalente de Lupino à Bastia.





Luc Berthoud est un multipotentiel, il est facilitateur dans l’instruction publique genevoise et thérapeute. Son parcours de vie l’a amené à prendre conscience de son hypersensibilité. Après une série de crises d’angoisses, Luc prend la décision de transformer sa vie. Ce choix a été un succès qui témoigne de la valeur de la prise de conscience de soi.

Sa conférence stand up s’intitule « Hypersensible, je me choisis ! ». Il s’agit du récit inspirant de Luc Berthoud qui a choisi de faire de son hypersensibilité un atout précieux. Une mise à nu remplie de « parlé vrai » et d’humour. Fort de son expérience personnelle et professionnelle, il partage son vécu sans tabou avec le public en favorisant les interactions et une partie de « questions-réponses ». Depuis plusieurs années, il a eu le plaisir d’accompagner d'autres hypersensibles dans leur cheminement personnel. Ses outils variés offrent un accompagnement unique et sur-mesure. « J’accompagne les hypersensibles à se mettre au centre de leur vie en vivant des expériences sensorielles, challengeantes et transformatrices dès l’aube » explique-t-il. « Le rituel matinal nous construit, nous donne de la force facilitant l’agilité face aux aléas de la journée. S’immerger au cœur des éléments froid, chaud, vent, eau, soleil, feu, est puissant. L’eau froide nettoie, vivifie et provoque un relâchement fort agréable ». Luc Berthoud explique aussi comme simplifier sa vie avec le « oser dire non » et s’imposer une discipline : « la discipline forge, ancre et aide à se construire »