Bastia : Grand concours de dessin de la FALEP

l'APPUNTU

3, rue des Mulets - 20200 Bastia 06 30 66 53 28

3, rue des Mulets - 20200 Bastia 06 30 66 53 28 Maison des associations

FALEP 1er étage

rue San Angelo - 20200 Bastia 04 95 36 17 62

FALEP 1er étage rue San Angelo - 20200 Bastia 04 95 36 17 62 Maison du centre ancien

cours favale - 20200 Bastia 04 95 58 89 39

cours favale - 20200 Bastia 04 95 58 89 39 Maison des quartiers sud

1 rue St-Exupéry - 20600 Bastia 04 95 55 09 11

1 rue St-Exupéry - 20600 Bastia 04 95 55 09 11 Médiathèque centrale de Bastia

Section jeunesse (1er étage)

rue Favalelli - 20200 Bastia 04 95 58 46 05

« Le thème du concours est -Dessine ton quartier- » explique Alain Carrière de la Falep à Bastia. « Les enfants concourront dans 2 catégories : les 6 - 8 ans et les 9 - 11 ans. Le choix des techniques utilisées est libre. Cela peut être crayons, peinture, feutres, pastels, aquarelle, fusains, collage ou même des compositions, seules les photos sont interdites. Le format et le type de support est également libre ».Un seul dessin par enfant sera accepté et au dos de chaque dessin, devront être indiqués de manière lisible : les nom, prénom et âge de l'enfant ainsi qu'un numéro de téléphone où le joindre. Les gagnants de chaque catégorie recevront chacun 3 places de cinéma, un bon d'achat de 50€ et des livres. Le jury sera composé de partenaires associatifs et institutionnels et de membres du comité d'usagers de l'Appuntu. La remise des prix se fera lors de la fête de fin d'année de la FALEP le mercredi 20 décembre à l'Appuntu.Date limite de dépôt des dessins : vendredi 15 décembre 2023 à 12h.Points de dépôt des dessins :