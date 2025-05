Bastia : Conférence sur Ida Presti et Alexandre Lagoya

Ce mercredi 21 mai à 18h à la bibliothèque Tommaso Prelà à Bastia il sera question des légendes de la guitare classique : Ida Presti et Alexandre Lagoya. La conférence sera animée par Isabelle Presti, petite-fille d'Ida Presti. Depuis la disparition de sa mère Elisabeth Presti en 2014, Isabelle Presti continue à travers les âges et le monde à perpétuer la belle histoire de la guitare française qu’Ida Presti et Alexandre Lagoya ont su magistralement représenter dès leur plus jeune âge. Isabelle Presti racontera avec passion et ferveur l’histoire absolument exceptionnelle d’une surdouée musicale que fût sa grand-mère, la grande dame de la guitare du 20e siècle.

Avec la participation de Sandrine Luigi et des élèves de sa classe de guitare du Conservatoire de Corse.