L’ensemble vocal bastiais Ars Musica, spécialisé dans les styles Renaissance et baroque, a été créé en 1990 par Anne-Marie D’isoard De Chenerilles. Après des hauts et des bas, l’ensemble a aujourd’hui, et pour le grand bonheur des mélomanes, trouvé son rythme de croisière. La formation Ars Musica comprend 6 chanteurs, basse, ténor, alto, soprano, dont un organiste, Pierre Vallecalle qui interprètent aussi les belles compositions de sa conceptrice. « Noel n'est pas si loin » déclare Anne-Marie D’isoard De Chenerilles, « aussi notre ensemble présentera un extrait de la messe de minuit sur des thèmes de Noël de Marc Antoine Charpentier, deux chorals de J.S.Bach, extraits de l'oratorio de Noël, introduits par un hommage au canton de Leipzig au clavier, un extrait de son Magnificat avec « et miséricordia, la sinfonietta », ouverture de la cantate Actus Tragicus adaptée « jazzie » pour l'ensemble composé pour ce concert de 7 choristes et l'organiste Pierre Vallecalle ». Le public pourra aussi se délecter de deux pièces composées par la cheffe de chœur. « L'une, très festive, s’intitule - Jubilate pour le temps de Noël – que j’ai écrit en 2023 et dans laquelle se retrouve l'influence de Charpentier. La seconde, pour 4 et 5 voix, écrite en 2023, est plus …recueillie. Je l’ai nommée - les lamentations de Jeremie – et dans laquelle on note l'influence de Victoria, Roland de Lassus ou encore Couperin ». Bien que spécialisé en styles baroque et renaissance Ars Musica introduira dans ce concert 2 pièces de chants sacrés contemporains dont les auteurs Gjeilo et Cano ont moins de 50 ans et le « Pie jesu » de Gabriel Fauré.

Après un stabat mater écrit en 2021, un TE Deum écrit en 2022, présenté en juillet dernier à Rogliano au Cardinal Bustillo, Les lamentations de Jeremie et jubilate écrits en 2023, Ars Musica prépare un Magnificat écrit en 2024 par Anne-Marie D’isoard De Chenerilles, dans lequel on retrouve le thème du Dio vi salve Regina.