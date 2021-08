Arapà a conclu sa tournée estivale à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio

A cause des contraintes sanitaires liées à la Covid-19, le groupe Arapà a annulé les dernières dates de sa tournée estivale qui avait débuté le 10 juin dernier à Sartene. Avec un concert au cinéma La Ruscana à Sainte-Lucie la soirée du 12 aout a vu sur scène pour la première partie Rose et Phil, un duo père-fille qui a proposé au public, un mix de standards et de créations. Dans la foulée, Arapà a investi la scène de la Ruscana pendant près de deux heures pendant lesquelles le groupe a interprété son répertoire mais aussi des nouvelles chansons.