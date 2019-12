Après la revendication du FLNC du 22 octobre : les inquiétudes de la LDH

“La ligue des droits de l’Homme exprime son inquiétude après la revendication par une organisation clandestine des attentats contre les villas Ferracci. La suite est écrite d’avance : des attentats, des arrestations et des emprisonnements, puis des manifestations et de nouveaux attentats…. Cet engrenage n’est pas une porte ouverte à l’avenir mais un enfermement dans un cycle de violence et de répression.”