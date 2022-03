Appel à textes : a Casa di a Puisia lance son second concours ouvert à tous

À l'occasion du 24° Printemps des Poètes dont le thème est l'Éphémère, la Maison de la Poésie de la Corse renouvelle son action de l'an dernier. Les auteurs ont jusqu'au 15 mai 2022 pour faire parvenir leurs textes à : casadiapuisia@laposte.net.



Les textes admis à concourir, seront présentés sous fichier word, caractères Times New Roman 12, interligne simple et ne doivent pas dépasser une page. Ils seront accompagnés d'une notice biobibliographique comportant adresse postale, adresse électronique et tel.



Les textes en langue corse seront accompagnés d'une traduction.



Les membres du jury se réuniront, dès la clôture du concours, en deux sessions (langue corse et langue française) afin de choisir les lauréats qui se verront remettre chacun une œuvre picturale réalisée par un artiste insulaire contemporain.