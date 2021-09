Allindi in paesi : un cycle de projections au quatre coins de l'ile

Le programme



Vendredi 1er octobre avant première à l'Espace Diamant Ajaccio à 18h30

Les Salines, le Petit Prince et ma Mère de Jean-Louis Tognetti un documentaire qui interpelle notre rapport à l'espace dans une Corse en mutation.



Dimanche 3 octobre à Arte Mare Bastia à 10h30

Les Salines, le Petit Prince et ma Mère.



Mardi 5 octobre à l'Animu (centre culturel) Porto-Vecchio à 19h

évènement sportif avec une projection des films l'Arbitro de Paolo Zucca et De sacs et de cordes de Christian Lorre.