Ajaccio : un spectacle pour enfants ce 13 décembre à l'espace Diamant

La Ville d’Ajaccio a le plaisir d’accueillir le spectacle Jeune Public à Demain ou la route des six ciels Mardi 13 Décembre à 18h30 à l’Espace Diamant





Jean Cagnard invite les tout-petits et les plus grands à la plus poétique et onirique des balades.

Truffée d’humour, d’images folles, cette route des six ciels nous plonge avec délice dans les

surprises du quotidien.

« A demain » c’est une invitation à l’éveil, un voyage du levé du jour à la tombée de la nuit. Au

commencement le décor est cosmique ; le « soleil nageur d’étoiles » effectue sa courbe dans le

ciel entrainant la montée et l’extinction de la lumière.

C’est alors au tour de la « lune danseuse d’étoile » de traverser le ciel avant de disparaitre. Et de

nouveau, l’ellipse du soleil et le cycle des planètes est orchestré.

Grace à cette mécanique céleste, on déroule la journée en traversant six pays, c’est la route des

six ciels : du pays des paupières jusqu’au soir plongeoir en passant par le pays des enfants des

horloges, c’est la journée du temps qui passe.