Ajaccio : un concours de pull moche de Noël à la médiathèque des Cannes

Parce qu’il n’y a pas de raison que seuls les Anglais sortent leurs fameux pulls de Noël, la médiathèque des Cannes organise une « Ugly sweater party » (une fête du pull moche pour les non bilingues). c’est donc le moment de partir à la chasse du motif tricoté qui fera le plus d’effet ! Avec des boules, des guirlandes, des strass… Tout est permis (dans la limite de la décence bien sûr)… On vous invite juste à mettre des paillettes dans nos vies.Prends-toi en photo avec ton pull atypique et envoie-la par mail à : mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Le jury se réunira le 18 décembre pour désigner le gagnant.