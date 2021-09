Ajaccio : un atelier pour apprendre à fabriquer les accessoires de jardin en bois local



Dans le cadre du projet Rifà di a Corsica un Giardinu et pour faire face à la demande des jardiniers en matière de cabanes de jardin, coffres à outils, composteurs, hôtel à insectes, UMANI a souhaité mettre en place un partenariat en accord avec ses valeurs et son éthique et s'est engagé à côté de la Falepa Corsica pour démarrer une production locale et écoresponsable pour la réalisation d’agréments de jardin. Et comme la Falepa Corsica dispose de l’agrément de l’économie sociale et solidaire, le tout sera réalisé dans leur atelier de réinsertion à Ajaccio.

Des produits 100 % nustrale

La Falepa Corsica s’engage à fabriquer les accessoires de jardin en bois local dans ses locaux à Ajaccio. Une production nustrale pour un usage local !

Quelques dates clés du partenariat

- 20 Septembre 2021 à 11h00 :

Fabrication de coffres à outils et de composteurs dans l’atelier de la Falepa Corsica à Ajaccio. Ces agréments sont destinés à rejoindre un jardin partagé à Cardu soutenu par le projet Rifà di a Corsica un Giardinu.

- 01 Octobre 2021 11h00 :

Livraison et montage des accessoires dans le jardin partagé à Cardu

- 23 octobre 2021 à 10h00 :

Inauguration des coffres à outils et des composteurs avec les jardiniers, les habitants et les enfants du village. Un atelier compostage en présence de Patrice Pellegrin (directeur de la Falepa Corsica et Guide composteur) sera spécialement organisé pour l’occasion.

Nous vous invitons à participer à chacune des étapes du partenariat. Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.