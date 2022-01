Ajaccio : le programme du réseau de lecture publique du 10 au 15 janvier

MEDIATHEQUE DES CANNES

MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

ESPACE MULTIMEDIA DE LA MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Mercredi 12 janvier à 10h30 : atelier créatif "Dessine ton Molière" - 4-8 ans- Mercredi 12 janvier à 14h : Ciné-Club "Cycle Molière" - Adulte- Samedi 15 janvier à 14h30 : atelier Découverte Ecriture "Spécial Molière" - 10-14 ansRenseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30 ou par mail mediatheque.cannes@ville- ajaccio.fr Pass Sanitaire obligatoire.Dans le respect des gestes barrières.- Participez au challenge lecture 2022 afin de remporter un lot de romans offert par votre médiathèque. Défi du mois de janvier, "Lire un classique français" (roman, théâtre, poésie)- mardi 11 janvier à 10h et 10h45 : Initiation anglais Niveau Débutant/Intermédiaire - Public adulte- mercredi 12 janvier à 14h : Quiz jeunesse "Vilains Disney" - 7 ans+- samedi 15 janvier à 10h : "Initiation au Tricot" - Public adulte- samedi 15 janvier à 13h15 : Escape Game Harry Potter en partenariat avec Chambre 237- samedi 15 janvier à 14h : projection théâtre dans le cadre des 400 ans de Molière- mercredi 12 janvier à 13h30 - atelier de réalité virtuelle "The Climb"- jeudi 13 janvier à 13h30 - Atelier photo-montage "Initiation et perfectionnement à GIMP"- vendredi 14 janvier à 10h : atelier Clés USB/Smartphone "Récupérez et rangez vos photos, vidéos..."- samedi 15 janvier à 10h30 - Atelier de réalité virtuelle, "Roller Coaster", faîtes la course contre vos amis.Dans le respect des gestes barrières.Pass sanitaire obligatoire.Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40