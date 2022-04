Ajaccio : le printemps du Lazaret revient du 25 au 30 avril

Informations et réservations auprès de Lucile : 07 61 37 85 21



—————————————

Expo photo de Christelle_M

Du 26 avril au 30 avril 2022

Entrée gratuite.

—————————————

La soirée "Le printemps du Lazaret"

Samedi 30 avril à 20H



Un film en plein-air, un spectacle de cirque musical, une expo photo,

la diffusion d’une peinture sonore sur le Lazaret.

Entrée en libre participation :

- Diffusion du film « Être et avoir été (Ricomincio da tre) » de Gaëlle Tarditi

En présence de la réalisatrice et la cantatrice héroïne du film.

(Durant plus de deux ans, Gaëlle Tarditi a suivi le quotidien et la « renaissance » de la cantatrice ajaccienne Michelle Canniccioni, après l'épreuve de la maladie, révélant sous un jour intimiste, sensible et inédit le parcours de la femme et de l’artiste.)