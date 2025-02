MEDIATHEQUE DES CANNES

- mercredi 5 février à 10h30 : atelier "Masques de Carnaval" (6 ans +)

- mercredi 5 février à 14h : atelier "Cadre cœur de la Saint Valentin" (9 ans +)

- mercredi 05 février à 14h00 (Dans le cadre du Festival Les Mycéliades) : Atelier création graphique avec la reprise des affiches des films projetés au cinéma Ellipse (Atelier de création graphique dont l’objet est de retravailler les affiches des films projetés)

- mercredi 5 février à 16h00 (Dans le cadre du Festival Les Mycéliades) : Jury jeunesse avec extraits des films de la projection officielle en médiathèque

- jeudi 6 février à 13h30 : Club de lecture (Tout public)

- samedi 08 février à partir de 10h00 (Dans le cadre du Festival Les Mycéliades) : Journée Retro Gaming avec Ludi-K en salle Multimédia

- samedi 8 février à 10h30 : Club Manga (11 ans +)

- samedi 8 février à 14h : atelier "Mobile en Arlequin" (6 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mercredi 5 février à 10h15 : "Bébé lecteur" animé par Antonia (Moins de 3 ans)

- mercredi 5 février à 11h15 : "Initiation à l'anglais" animé par Antonia (5/8 ans)

- vendredi 7 février à 14h : Ciné-Club (Public adulte)

- samedi 8 février à 13h : atelier jeu de cartes "Magics" (16 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de février "Lire un polar américain"

- mercredi 5 février à 10h30 : "Initiation ludo-éducative à la langue corse" (4 ans +)

- mercredi 5 février à 14h30 : "Crêpes party" (7 ans +)

- mercredi 5 février à 14h : "Ciné-Club Adultes"

- samedi 8 février à 10h : "Atelier Initiation au tricot" (Ados/Adultes)

- samedi 8 février à 10h30 : "Bébé lecteur" (6 mois / 3 ans)

- samedi 8 février à 11h15 : "Initiation ludo-éducative à l'anglais" (5/7 ans)

- samedi 8 février à 14h : "Atelier théâtre" (8 ans +)

- samedi 8 février à 14h : atelier créatif Nouvel an chinois "Poupées chinoises" (5/7 ans)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA DU MOIS DE FEVRIER

- mercredi 5 février à 10h30 : Music Maker Jam "Créez des morceaux de musique facilement" (8 ans +)

- jeudi 6 février à 13h30 : Bureautique "Découverte de LibreOffice" (Public adulte)

- vendredi 7 février à 13h30 : Bases de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)

- samedi 8 février à 10h30 : Robotique "Programmez un drone avec Scratch" (10 ans +)

- samedi 8 février à 13h30 : "Atelier multi-jeux" (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- durant tout le mois de février : "L'amour est dans le PRÊT" (Tout public)

- mardi 4 février à 14h30 : "Café numérique" animé par Didier (Tout public)

- mercredi 5 février à 10h : "Les ateliers d'éveil des p'tits bouts, baby art" animé par Aurélie (6 mois +)

- mercredi 5 février à 14h : "Raconte moi une histoire" animé par Fatiha (3 ans +)

- jeudi 6 février à 17h : "Goûter littéraire" animé par Maria Talamoni (Tout public)- sur demande : "RDV informatique individuel @ la carte" (Public débutant)Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50- jeudi 6 février à 14h : "Club de lecture" - Public adulteRenseignements et inscriptions au 04.95.22.96.46