Ajaccio lance une exposition virtuelle jeune public

Malgré la situation sanitaire, l'espace Diamant poursuit ses efforts pour continuer à faire vivre l'Art et la Culture et du 18 au 28 janvier 2021 présente une exposition virtuelle jeune public et une médiation culturelle : "CHANGER D'ERE"

Troisième édition de l’exposition collective proposée par la ville d’Ajaccio en partenariat avec Le Réseau Canopé de l’Académie de Corse. Cette action est coordonnée par l'artiste Isabelle Istria, en collaboration avec les élèves de la spécialité histoire des arts de la classe de première du lycée Fesch, sous la houlette de leur professeur Jean-Laurent Arrighi.

En raison de la crise sanitaire, cette exposition se déplacera dans les classes de la ville via un outil virtuel et donnera lieu à des ateliers de pratique artistique animés par Isabelle Istria.