Ajaccio : la romancière Christine Angot, invitée de Racines de ci

Christine Angot sera l'invitée de Racines de ciel ce Vendredi 11 février 2022, 18h30 à la grande galerie du Palais Fesch-musée des Beaux-Arts à Ajaccio.



Reçue par Sandra Alfonsi et Michel Peretti, l'auteure évoquera son dernier ouvrage, Le voyage dans l'Est (éd. Flammarion, 2021) consacré par le prix Médicis et le prix des Inrockuptibles.



Entrée gratuite, pass vaccinal exigé