Ajaccio : la médiathèque des Cannes se mobilise pour la 6e édition de "la nuit de la lecture"

Le samedi 22 janvier, la médiathèque des Cannes se mobilise pour la 6e édition de "la nuit de la lecture" avec pour thème : « Aimons toujours ! Aimons encore ! »

en metttant à l’honneur le plaisir de lire, de partager l'amour des livres et les livres sur l’amour !



Programme du samedi 22 janvier :



- Ciné Club Ado spécial nuit de la Lecture à 14h00

- Enregistrement d’enfants faisant une déclaration à son chéri, sa maman, son papi, son meilleur ami

- Atelier avec un écrivain public : « Ecrit ta déclaration d’amour » de 17h à 20h

- Vote du plus beau livre, chanson et/ou film d’amour avec dépouillement le soir à 20h00

- Table thématique des coups de cœur de l’équipe (livres, films et musique)

- 17h00 : Nuage de mots « d’amour »

- 18h00 : Blindtest spécial chansons d’amour (Tout public)