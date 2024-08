Ajaccio : Une semaine de portes ouvertes à "L'Entrée des artistes"

L'école artistique "L'Entrée des artistes" ouvre ses portes du 7 au 13 septembre 2024 pour une semaine de cours gratuits. Profitez de cette occasion pour découvrir des disciplines variées, enseignées par des professionnels : comédie musicale, chant, danse, instruments de musique et plus encore. Destinée aux amateurs comme aux futurs professionnels, l'école propose également des cursus spécialisés et du coaching personnalisé. Une belle opportunité pour tous les artistes, petits et grands, de tester librement les cours avant de s'engager.