Ajaccio : «Partir en livre» à la médiathèque des cannes

"La Médiathèque des Cannes participe à l'opération nationale "Partir en livre", la grande fête du livre pour la jeunesse, qui est organisée, à la demande du ministère de la Culture et de la Communication, par le Centre national du livre (CNL), pendant la période estivale (tout le mois de juillet).

Promouvoir la lecture auprès des jeunes est l’ambition première de "Partir en livre" et transmettre le plaisir de lire est au cœur des actions mises en œuvre pendant cette manifestation nationale qui se veut populaire et festive. Transmettre le plaisir de lire aux jeunes et aux enfants autour de nombreux ateliers, et jeux sont organisés autour d'une thématique "L'Amitié"… des animations à faire à deux ou seul pour préparer une surprise pour son BFF! "

La médiathèque des cannes se mobilise pour cette évènement en organisant des ateliers pour enfants autour de l’amitié et de la lecture



Programmation de la médiathèque des Cannes pour juillet



Fresque de l'Amitié : Viens participer à la fresque de la médiathèque en dessinant, peignant ton meilleur ami ou ce qu'il représente pour toi (Tout public)



Mardi 05 juillet

De 14h30 à 15h30 : Arbre de l'Amitié : Viens créer ton arbre de l'amitié avec tes mots (Enfants à partir de 6 ans)



Mercredi 06 juillet

De 10h30 à 11h30 : Peinture créative- Peints ton meilleur ami : Atelier d'art figuratif : réalise le portrait de ton meilleur ami à l'aide de la peinture. (Enfants à partir de 3 ans)



Mercredi 06 juillet

De 14h30 à 15h30 : Fabrique un cadre photo pour ton meilleur ami (A partir de 6 ans)



Jeudi 07 juillet

De 10h30 à 11h30 : Le dessinateur aveugle : Par équipe de deux, un dessinateur sera désigné et yeux bandés devra dessiner sur les indications orales de son équipier. La première équipe qui réussi à reproduire tous les dessins gagne (A partir de 8 ans)



Jeudi 07 juillet

De 13H30 à 15H30 : Club de Lecture : Echange et suggestions autour du livre avec Yassi NASSERI (Tout public)



Vendredi 08 juillet

De 10h30 à 11h30 : Peinture sur galets : Atelier créatif au cours duquel les enfants se mettent en binôme avec leur amis pour peindre sur des galets à 4 mains (A partir de 3 ans)



Samedi 09 juillet

De 10h30 à 11h30 : Crée ta carte postale pour ton ou ta meilleur(e) ami(e) ! (Enfants à partir de 8 ans)



Mardi 12 juillet

De 10h30 à 11h30 : Dessin hors du cadre : Atelier de découverte de l'illustration. Imaginez le prolongement d'une illustration et dessinez "à la manière de" (A partir de 4 ans)



Mardi 12 juillet

De 14h00 à 15h30 : Dessin Zentangle à offrir : Atelier de découverte d'une technique de dessin avec des lignes et des formes qui invite à la concentration de façon ludique (A partir de 8 ans)



Mercredi 13 juillet

De 14h00 à 15h00 : Jeu de l'amitié : Un jeu de l'oie revisité ! (A partir de 6 ans)



Vendredi 15 juillet

A 10h30 : Ciné Club des Tout Petits du film « Boats» : Lors d'une tempête, Elias, un jeune bateau, reçoit un appel de détresse : un navire est en danger. Heureusement, Elias parvient à le sauver et, en récompense, il est autorisé à venir travailler dans le Grand Port. Tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce qu'une nuit, Elias découvre un groupe de sombres vaisseaux..



Samedi 16 juillet

De 14h00 à 16h00 : Bracelet de l'amitié : Atelier de découverte de la technique du bracelet brésilien. Les enfants pourront ensuite l'offrir à leur meilleur ami, un joli cadeau d'amitié ! (A partir de 6 ans)



Mardi 19 juillet

De 14h00 à 16h00 : Club de jeu : Venez jouer aux mots croisés, mots fléchés .... avec des grilles spéciales amitié créées par nos soins (A partir de 7 ans)



Mercredi 20 juillet

De 10h30 à 11h30 : Peinture sur galets : Atelier créatif au cours duquel les enfants se mettent en binôme avec leur amis pour peindre sur des galets à 4 mains (A partir de 3 ans)



Jeudi 21 juillet

De 14h30 à 15h30 : Jeu "les Zamitiés" : Venez entre amis pour jouer et répondre à des questions qui testent vos connaissances sur l'amitié (sur le principe de l'émission des Zamours) (A partir de 10 ans)



Vendredi 22 juillet

De 14h00 à 15h00 : Jeu de l'amitié : Un jeu de l'oie revisité (A partir de 10 ans)



Samedi 23 juillet

De 14h00 à 15h30 : Nuage de mots : Autour de formes représentant l'amitié, les enfants doivent sélectionner les mots qui représentent, selon eux, le mieux leurs amis (A partir de 8 ans)



Mercredi 27 juillet

A 14h00 : Ciné Club Jeunesse/Ado : Film «Le trésor du petit Nicolas» : Dans le monde paisible du petit Nicolas, il y a papa, maman, l'école, mais surtout, son groupe d'amis. On les appelle les Invincibles et ils sont inséparables. Du moins, ils le pensent. Lorsque papa obtient une promotion et annonce que la famille déménage dans le sud de la France, le monde de Nicolas s'écroule.