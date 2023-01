Ajaccio : Les nuits de la lecture du 19 au 22 janvier à la médiathèque des Cannes

Les 7e Nuits de la lecture se tiendront du 19 au 22 janvier 2023 avec un temps fort le samedi 21 janvier autour du thème de la peur.

La médiathèque des Cannes a choisi de mettre en valeur son fonds documentaire en rappelant que «le danger qui vient de l’espace». Des contes et albums pour enfants, des sagas de science-fiction aux récits et essais contemporains qui traitent de nos effrois collectifs face à l’ailleurs, aux films d’invasions ou de résistance de l’humanité, le motif de la peur imprègne la littérature et le cinéma… avec une ambiance angoissante en particulier la nuit ! -



Programme :



17h : Lecture d’histoires fantastiques avec Lire et Faire Lire (à partir de 5 ans)



18h : Identifier l’Alien de la médiathèque. Partir à la découverte de la médiathèque à travers une chasse aux indices pour découvrir quel membre de l’équipe est possédé par un symbiote(à partir de 8 ans)



18h : Moment « Papotin » mené par Robert de l’association de Lire et Faire Lire sur l’espace, la possibilité de la vie extraterrestre…(adulte)



19h : Quizz sur les extraterrestres



Nuit de la Lecture à la médiathèque Saint Jean



Le 21 janvier, la médiathèque de Saint Jean célèbre l'évenement national de la "Nuit de la lecture"!

A 10h15, la médiathèque reçoit les tout petits pour une animation bébé lecteur,

De 11h15 une lecture de contes pour les plus de 3 ans !

Pour les plus courageux et les plus âgés d'entre vous , et ce dès 19h, venez partager un moment sur le thème du film "ça " de 2017, débat/discussion, projection de film et lecture du début du livre de Stephen King!

Animation gratuite , inscription obligatoire à l'accueil de votre médiathèque de St Jean ou au 04.95.10.91.81."