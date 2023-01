Ajaccio : Le spectacle "Soirée what you want" ce 2 Février à l’Espace Diamant

La Ville d’Ajaccio au plaisir d’accueillir le chorégraphe Thomas Lebrun dans sa dernière

création « Soirée what you want »

À partir d’un concept extrêmement simple, une sorte de juke-box de 157 titres pour

six danseurs, Thomas Lebrun, valeur montante de la chorégraphie contemporaine,

signe une belle réussite.

Après une «mise en bouche chorégraphique», le public se voit remettre un menu où

figurent les choix de musiques et de danseurs qui lui permettront de créer en direct une

soirée unique. Le public est invité à choisir le danseur et la musique de son choix pour

ainsi lancer les interprètes dans des impro-visations ; ces derniers étant ouverts à toutes

les éventualités dansantes. En une soirée, le public traverse donc, que ce soit

chorégraphiquement ou musicalement, une grande diversité de propositions :

Écriture chorégraphique, improvisation, interaction, solo, duos, danse chorale...et

standards américains, chanson à texte, grands classiques, musiques du monde et

d’aujourd’hui...





Infos++

Danse - « Soirée what you want » - Jeudi 02 Février à 20h30 à l’Espace Diamant.

Spectacle Tarif C