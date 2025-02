Ajaccio : Le programme des médiathèques du mercredi 12 au samedi 15 février



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois de février "Lire un polar américain"

- mercredi 12 février à 10h30 : "Ciné-Club des tout-petits" (4 ans +)

- mercredi 12 février à 14h : atelier créatif Saint Valantin "Porte-clés en bois Diamond painting" (7 ans +)

- jeudi 13 février à 10h : visite guidée au Palais Fesch "Le Caravagisme" animée par Julie Baltzer (Tout public)

- samedi 15 février à 10h : "Atelier Initiation au tricot" (Ados/Adultes)

- samedi 15 février à 14h : atelier créatif Nouvel an chinois "Masque Dragon" (7 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR - PROGRAMME ESPACE MULTIMEDIA

- tous les mercredis à 10h30 : Music Maker Jam "Créez des morceaux de musique facilement" (8 ans +)

- tous les jeudis à 13h30 : Bureautique "Découverte de LibreOffice" (Public adulte)

- tous les vendredis à 13h30 : Bases de l'utilisation d'un PC "Remise à niveau" (Public adulte)

- tous les samedis à 10h30 : Robotique "Programmez un drone avec Scratch" (10 ans +)

- tous les samedis à 13h30 : "Atelier multi-jeux" (8 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES

- mardi 11 février à 9h30 : 'Le temps des bébés" animé par Sandrine (6 mois/3 ans)

- mercredi 12 février à 10h30 : "Lecture de contes" (3 ans +)

- Mercredi 12 février à 14h00 : Dans le cadre du festival « Les Mycéliades » Atelier Artistique avec Antonia : Dans l’esprit du film animé « Paprika » et de son univers décalé, crée des objets insolites digne d’un cadavre exquis …. Plus c’est étrange mieux c’est !

- mercredi 12 février à 14h : atelier créatif "Création de bracelets avec charm's" (8 ans +)

- Samedi 15 février 10h-12h 14h-16h : Dans le cadre du Festival « Les Mycéliades » DREAMY’ STORIES avec Antonia autour du rêve « Paprika », « Eternal sunshine of the spotless mind », « La cité des enfants perdus », rentre dans ton propre monde onirique et raconte-nous, écris-nous ta propre histoire, ton propre rêve qu’il soit décalé , fou, fantasy, vivant, sombre… :

- samedi 15 février à 10h30 : atelier créatif "Les petits chapeaux pointus, turlututu…" (4 ans +)

- samedi 15 février à 14h : atelier créatif "Danseuses brésiliennes" (6 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- mercredi 12 février à 10h : atelier créatif "Saint Valentin" animé par Antonia (8 ans +)

- vendredi 14 février à 14h : Ciné-Club (Public adulte)

- samedi 15 février à 10h : atelier jeu de cartes "Pokemon" (8 ans +)

- samedi 15 février à 13h : atelier jeu de cartes "Belote et rami" (Public adulte)

- samedi 15 février à 13h30 : atelier ghjochi nustrali "A Scopa" (Public ado/adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- durant tout le mois de février : "L'amour est dans le PRÊT" (Tout public)

- mardi 11 février à 14h30 : "Atelier initiation informatique" animé par Didier (Public débutant)

- mercredi 12 février à 9h : "Ciné en matinée" animé par Fatiha (3 ans +)

- mercredi 12 février à 15h : "Club du p'tit Einstein" animé par Aurélie (6 ans +)

- mercredi 12 février à 17h : "Manga vs animé" centre social des Salines (10 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50