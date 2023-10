Ajaccio : Le programme des médiathèques du mardi 3 au 7 octobre

MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- Mardi 3 octobre à 15h : atelier numérique "Prise en main d'une tablette" - Public débutant

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES CANNES

- Du 6 au 14 octobre, exposition "1, 2,3 partez !!!" réalisée par l'université Paris Saclay - Tout public

- Mercredi 4 octobre à 10h30 : atelier créatif "Peinture avec les doigts" - 3 ans +

- Mercredi 4 octobre à 14h : dessin relaxant zentangle - 8 ans +

- Jeudi 5 octobre à 13h30 : Club de lecture animé par Yassi Nasseri - Tout public

- Samedi 7 octobre à 10h : atelier "L'entrainement sportif et scientifique des astronautes" animé par Alexis Giocomoni - 7 ans +

- Samedi 7 octobre à 14h : FANFIC animé par Antonia - 13 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Mercredi 4 octobre à 14h : Atelier jeu de cartes Pokémon - Tout public

- Samedi 7 octobre à 14h : conférence "Les bienfaits métaboliques que peuvent nous procurer les activités sportives" animée par l'association Atlas - Tout public

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L’EMPEREUR

- Exposition du 7 au 14 octobre : "1, 2,3 partez !!!" réalisée par l'université Paris Saclay - Tout public

- Défi lecture du mois d'octobre : "Lire un livre sans illustration sur la couverture"

- Mercredi 4 octobre à 10h30 : Ciné-Club des tout-petits - 3/5 ans

- Mercredi 4 octobre à 14h : Ciné-Club adultes

- Mercredi 4 octobre à 16h30 : Jeux en médiathèque - Tout public

- Jeudi 5 octobre à 16h45 : atelier "Ecriture d'un livre jeunesse

- Samedi 7 octobre à 13h30 : atelier "Entrainement des astronautes" avec la réalisation d'une navette spaciale

- Samedi 7 octobre à 15h : atelier "Les bienfaits du sport sur le cerveau" avec la réalisation d'un bras articulé

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40