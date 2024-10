Ajaccio : Le programme d'animations des médiathèques du lundi 07 ausamedi 12 octobre





MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- Défi lecture du mois d'octobre "Lire un roman de la rentrée littéraire"

- vendredi 11 octobre à 17h : dans le cadre de la Fête de la Science, conférence sur les épaves du golfe d'Ajaccio animée par Henri Alfonsi (Public adulte)

- samedi 12 octobre à 14h : dans le cadre de la Fête de la Science, atelier sur le rôle des océans animé par Alexis Giacomoni (7 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR – ESPACE MULTIMEDIA

- tous les mercredis d'octobre à 10h30 : Enquêtez sur des lieux "GeoGuesser" (8 ans +)

- tous les jeudis d'octobre à 13h30 : Organisez vos vacances "eSky, Booking, Kayak…" (Public adulte)

- tous les vendredis d'octobre à 13h30 : Informatique "Renforcement et Perfectionnement" (Public Adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE DES CANNES

- dans le cadre de la Fête de la Science, du 5 au 12 octobre, exposition "Les eaux en Corse" proposée par le CPIE Centre Corse (Tout public)

- mercredi 9 octobre de 10h à 16h : dans le cadre de la Fête de la Science, journée avec Stella Mare (Tout public)

- samedi 12 octobre à 10h30 : dans le cadre de la Fête de la Science, atelier jeunesse avec Alexis Giacomoni (7 ans +)

- samedi 12 octobre à 14h : dans le cadre de la Fête de la Science, projection sur la fragilité de la Nature (7 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- Tout le mois d'octobre, exposition " Architecture Comics Batman " (Tout public)

- vendredi 11 octobre à 14h : Ciné-Club adultes

- samedi 12 octobre à 10h : atelier jeux de cartes "Pokemon" (8 ans +)

- samedi 12 octobre à 14h : dans le cadre de la Fête de la Science, conférence-débat "Le cycle de l'eau" animé par l'association Atlas (Public adulte)

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE

- mercredi 9 octobre à 15h : "Club p'tit Einstein spécial Fête de la Science" animée par Aurélie (4 ans +)

- jeudi 10 octobre à 16h : "Café bla-bla et papotage" animé par Fatiha (Public adulte)

- samedi 12 octobre à 15h : "Club p'tit Einstein spécial Fête de la Science" animée par Aurélie (4 ans +)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



MEDIATHEQUE DES 3 MARIE - ESPACE MULTIMEDIA

- mardi 8 octobre à 14h30 : "Atelier initiation informatique à la carte" animé par Didier (Public débutant)

- sur demande, rendez-vous informatique individuel "@ la carte" animé par Didier (Public débutant)

Renseignements et inscriptions au 04.95.51.11.50



BIBLIOTHEQUE DE MEZZAVIA

- jeudi 10 octobre à 14h : Club de lecture adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.22.96.46