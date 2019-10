Ajaccio : Le mouvement Génération.s participera au rassemblement en soutien population Kurde

Le mouvement Génération.s se joint à l'initiative prise par Per A Pace et le PCF d'un rassemblement demain mercredi 16 octobre 18h pour "dénoncer la décision irresponsable de Mr Trump de retirer les troupes Etats Uniennes du Nord de la Syrie laissant ainsi cours à l'offensive Turque visant des populations Kurdes et autres minorités.

Nous rappelons que les Kurdes ont participé de manière loyale et efficace à la victoire contre le califat islamique.

Nous demandons à la France de soutenir les forces Kurdes engagées et d'agir auprès de l'UE afin de mobiliser les troupes d'interposition pour protéger nos alliés Kurdes."