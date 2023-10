Ajaccio : Lancement de l’atelier FanFic à la médiathèque des Cannes

Samedi 7 octobre 2023 à 14 h00, lancement d’une nouvelle animation à la médiathèque des Cannes : Atelier FanFic avec Antonia (A partir de 13 ans)

"Tu aimes écrire, inventer tes propres histoires, la science-fiction ? Viens participer à notre atelier"





Jouer avec des histoires, imaginer des nouvelles fins, envie de jouer avec le destin d’un Harry Potter et de se prendre pour J.K.Rowling ….

C’est l’occasion de réécrire des aventures autour du monde de la science-fiction en prélude au Festival des Mycéliades en février 2024.

Les jeunes pourront ensuite présenter leurs textes au public, s’ils en ont envie, lors de la cérémonie de clôture du Festival au cinéma Ellipse.



« Les Mycéliades » : festival de Science-Fiction à la médiathèque des Cannes et au cinéma Ellipse du 1er et le 15 février 2024

Né d’une idée conjointe de l’ADRC (Agence pour le Développement Régional du Cinéma) et Images en bibliothèques, ce festival s’adresse aux 15-25 ans et est avant tout fondé sur un désir d’établir un lien entre une salle de cinéma et une médiathèque de la ville afin de créer des passerelles entre le cinéma, le dessin, l'écriture, la création numérique, les réseaux sociaux, la musique, le jeu ainsi que la littérature sous toutes formes.

Du 1er au 15 février 2024, plus de 50 couples de cinémas et de médiathèques se réunissent autour d’une mission intergalactique : faire vivre la SF un peu partout en France ! Ce projet national est l’occasion d’un partenariat entre le Cinéma Ellipse et la médiathèque des Cannes, seules institutions culturelles choisies pour représenter la Corse.

Cette manifestation repose sur la liberté de programmation, tout en incitant à la mise en place de projets communs entre la salle de cinéma Ellipse et la médiathèque des Cannes.