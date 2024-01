Le GRETA CFA di u Pumonte lance un programme d'apprentissage intensif de la langue corse ouvert à tous à partir du 23 janvier 2023 au Lycée Laetitia Bonaparte à Ajaccio.Ce programme propose des sessions de formation immersive pour les débutants et les niveaux avancés, des sorties culturelles et patrimoniales "I Duminicati", ainsi qu'un cycle de conférences.Les participants auront également la possibilité de se préparer et de passer le Certificatu di Lingua Corsa.Pour plus d'informations et pour vous inscrire, cliquez ici