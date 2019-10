Ajaccio : L'association Mon Paradoxe participe à Octobre Rose

Mon Paradoxe à été créé le 15 avril 2017 à Ajaccio pour permettre aux personnes qui sont ou ont été touchées par le cancer, de s’exprimer à travers différentes activités artistiques :



« Cette après-midi découverte s’adresse à tout public susceptible de diffuser l’information. Nous savons que cette maladie isole, par conséquent, nous voulons créer un climat de confiance et d’écoute. »







Une après-midi de découverte sur les différentes actions mises en place par les deux associations :



« L’accueil est prévu à l’association PIETRALBA avec ses ateliers enfants. Il y aura également une projection des différentes activités effectuées par l’association Mon Paradoxe, avec une exposition photos de femmes touchées par le cancer, réalisées par la photographe Stéphanie Catherine. Plusieurs intervenants expliqueront leur différente démarche, au micro de la radio Frequenza Nostra, média de proximité. Un goûter sera offert pour clôturer cette après-midi dans une ambiance de partage et de convivialité. »







Retour sur les projets communs :



« Les ateliers mis en place seront adaptés à la demande des personnes concernées, pour laisser le choix à chacun, d’être dans un contexte fermé ou pas. L’association PIETRALBA, propose également à ces participants, d’encadrer certaines de leurs sorties, leur permettant ainsi d’être dans une autre dynamique. Chaque mois, un après midi rencontre autour d’un café sera proposé au public désireux de nous connaitre un peu plus. »







Ateliers, permanences et émissions radio sur Frequenza Nostra



« Dans un premier temps nous répondrons à la demande concernant nos différents ateliers (Théâtre, expression corporelle, chant, écriture et art plastique), une permanence existe pour accueillir et renseigner les personnes intéressées toujours dans un esprit d’adaptation. Avec notre partenaire, la radio Fréquenza Nostra 99 FM, une émission sera dédiée, chaque semaine à Mon Paradoxe, abordant différents thèmes autour du cancer, dans un esprit d’écoute et de bienveillance. Des professionnels de santé interviendront, pour répondre au mieux aux questions les concernant. Nous espérons à long terme, installer un climat de confiance et permettre au public concerné d’intervenir lors de nos émissions instaurant ainsi un dialogue sur un sujet encore tabou. »



La Mairie Annexe de Sarrola partenaire de « Mon Paradoxe » depuis 2018



« Face au succès rencontré lors de l’inauguration en 2018, à la Mairie Annexe de Sarrola nous souhaitons de nouveau, informer le public de nos nouvelles actions accessibles et rappeler l’existence de l’atelier chant-Bien être animé par Marie-Jo Bonardi ».







L’association Mon Paradoxe poursuit son objectif, toucher toutes les personnes en attente d’écoute, de soutien et de partage…