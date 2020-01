Ajaccio : Cécile Escot-Souveton et Bernard Berger dédicacent à la "Librairie des Palmiers"

Samedi 25 janvier de 10heures à 12h30, Cécile Escot-Souveton et Bernard Berger dédicaceront leurs ouvrages « Et s’il fallait plusieurs vies » et « Fantastiques signes de l’Au-Delà », publiés en auto-édition, à la Librairie des Palmiers à Ajaccio.

A travers leurs ouvrages, les auteurs nous invitent à découvrir comment au travers de la « médiumnité » ils ont pu entrer en contact avec le monde de l’invisible, celui de l’Au-Delà et ainsi explorer leurs vies antérieures.