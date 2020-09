Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio : des ateliers d’entraide à destination des aidants

Dans le cadre de l’aide aux aidants et du programme de réhabilitation psychosociale en Santé Mentale, l’Unafam organise à Ajaccio, Bastia et Porto-Vecchio, des ateliers d’entraide Prospect, programme européen Eufami et validé par la CNSA.Cette formation s’adresse à toute personne apportant une aide et un soutien à un proche ayant des troubles psychiques et désirant prendre du recul par rapport à l’incidence de la maladie sur elle, prendre conscience des savoirs et des savoir-faire que l’expérience lui a fait acquérir, identifier des stratégies pour faire face dans la durée, développer un réseau qui la soutienne dans l’avenir, développer confiance et estime de soi.Les places étant limitées à 8 en raison du contexte Covid-19, les aidants peuvent s’inscrire au 0679302659 ou 20@unafam.org Une première session aura lieu à Porto-Vecchio les 18, 19 et 20 septembre 2020 »