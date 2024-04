Date et heure : Samedi 20 avril à 16h00

Lieu : Médiathèque des Jardins de l’Empereur, [adresse]

Inscriptions et renseignements : Contactez le 04.95.53.40.40 pour réserver votre place et obtenir plus d'informations sur cet événement culturel incontournable.

La médiathèque des Jardins de l’Empereur organise une conférence sur le thème "Deux poètes du théâtre : Corneille et Racine". Animée par Raphael Lahlou, historien, biographe et écrivain reconnu, cette conférence promet une exploration profonde et captivante de l'œuvre de ces deux grands dramaturges français.Informations pratiques :