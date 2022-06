Afpa de Borgo : une journée portes ouvertes le jeudi 7 juillet

9h30 : Accueil café

Découverte des locaux et visite du plateau technique de Borgu

Démonstration conduite engins de chantier et simulateur CACES

Présentation des formations Canalisateur et Maçon VRD, et de l’alternance

Témoignages : formateur, anciens apprentis, …

Divers ateliers interactifs, digitaux, participatifs, et engageants

Job dating en présence des recruteurs : Visaltis, Brandizi, Raffali, et d’autres !

12h30 Buffet

Les besoins en recrutement dans le domaine des Travaux Publics en Corse sont croissants, l’Afpa Corsica a donc déployé deux offres de formationPour dynamiser l’emploi local, en donnant la chance à chacun d’intégrer un métier en tension, et la chance aux entreprises de trouver leur perle rare, l’Afpa Corsica organise une matinée dédiée à l’alternance et plus spécifiquement dans le secteur du BTP,Au programme de cette journée :Cette journée sera l’occasion pour l’ensemble des acteurs d’échanger, de découvrir, de s’informer et de coopérer, de façon ludique et dynamique, sur ces métiers qui recrutent et l’importance de faire de l’alternance pourPour tout savoir sur l’action déployée et rencontrer l’ensemble des acteurs,situés 492 Strada Vecchia, Valrose, 20290 Borgo