A la découverte de la tourbière « U Valdu » de Moltifau

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, le CPIE Centre Corse – A Rinascita, l’Office National des Forêts et la commune de Moltifau proposent le dimanche 2 février de 14h à 16h, une visite commentée de la tourbière « U Valdu » de Moltifau.Cette sortie, gratuite et ouverte à tous, offrira la possibilité de mieux connaître les zones humides, leurs faunes, leurs flores, leurs importances et les menaces qu’elles encourent.Visite sous inscriptions uniquement.Renseignements et réservations :CPIE Centre Corse – A RinascitaTel : 04.95.54.09.86/09.70.71.85.74email : contact@cpie-centrecorse.fr