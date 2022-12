A Spassighjata Bunifazinca est de retour ce samedi

Les amateurs de City Trail ont rendez-vous ce samedi à Bonifacio où le club des Trailers de l'Extrême Sud organise la version 2022 di a Spassighjata Bunifazinca. Cette épreuve de 8,5 kilomètres, avec un dénivelé positif de 300 mètres, s'élancera à 17h30 du quai d'honneur. La première partie de la course verra les concurrents prendre la direction de Carpa et de la première difficulté avec une montée qui va permettre d'étirer le peloton. Les passages par Padurella et Brancucciu précéderont le retour sur la marine. Un répit à plat qui se situera juste avant les premiers escaliers qui conduiront les trailers au monument aux morts. Le passage dans les rues de la haute ville sera un des temps forts de cette Spassighjata avec sans doute un rythme plus soutenu pour celles et ceux qui auront encore les jambes. Une fois la porte de Gênes franchie commencera l'ultime partie de la course avec la ligne d'arrivée qui sera en point de mire sur les quais bonifaciens.